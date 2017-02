McGregor y Mayweather llegan a un acuerdo para su pelea

10:53h CET

El cruce de declaraciones entre Conor McGregor y Floyd Mayweather podría estar llegando a su fin para dar inicio a la pelea entre el púgil estadounidense y el luchador irlandés sobre un ring de boxeo. Según informa The Irish Sun, ambas partes habrían llegado a un acuerdo con un contrato multimillonario para cerrar la pelea, aunque aún falta la firma de ambas partes, y la pelea podría hacerse oficial en un par de semanas.

El medio irlandés apunta que McGregor, que viajó a Estados Unidos para rodar un anuncio de una campaña contra el acoso escolar tras el castigo de la Comisión de Deportes de Nevada por el lanzamiento de botellas de agua a Nate Díaz durante una rueda de prensa, se habría reunido con fuentes cercanas a Mayweather para cerrar el acuerdo.

The Irish Sun revela también que este viaje a Estados Unidos ha sido la razón por la que McGregor ha cancelado la celebración de un multitudinario evento con sus aficionados en Dublín, tras el éxito del evento en Manchester, donde a la conclusión se produjo una multitudinaria pelea entre varios de los fans.

En ese acto, McGregor criticó la actitud de las autoridades de Nevada por su incidente con Díaz y dejó entrever la posibilidad de llegar a un acuerdo con Mayweather. "Hay muchos negocios en Las Vegas donde te quitan algo. Me han intentado multar con 150.000 por tirar una botella de agua. Una lata o lo que sea. Lo llamamos botella de agua y no hay más que hablar. Parece que vamos a aumentar toda esta jodida mierda de nuevo. Me gusta la Comisión de Las Vegas. Iremos para alcanzar un acuerdo. Volaré allí y lo fijaré. Tendré mi licencia en la Comisión de Boxeo de Las Vegas y entonces veremos dónde coño está Floyd", comentó el luchador irlandés.

Estas especulaciones fueron confirmadas a The Irish Sun por fuentes del Straight Blast Gym, el gimnasio de McGregor: "Conor McGregor y Fluyd Mayweather han llegado aun acuerdo para pelear y ambos han llegado a un acuerdo para depositar sus respectivas bolsas. El contrato todavía no ha sido firmado porque falta el apoyo de una tercera parte pero están de acuerdo en todos los detalles. La pelea podría anunciarse en dos semanas".